Le tram, seul espoir face à l’appauvrissement du centre-ville liégeois

Qui vit et se promène à Liège ne peut les manquer : les travaux du tram ont éventré le centre-ville principautaire. Difficile dans ces conditions de percevoir une quelconque mutation sociologique, tant la crasse et les gravas encombrent les rues. Dans nos colonnes au mois de mai, et quelques mois plus tard dans celles de Sud Info, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer avait pourtant soulevé les prémices d’une gentrification du centre-ville. « C’est une tendance que l’on observe déjà à Liège. Et qui va s’accentuer avec l’arrivée du tram. Les quartiers populaires commencent à attirer des habitants plus aisés financièrement, qui rénovent ou reconstruisent, et les prix de l’immobilier augmentent. Dans chaque ville où le tram a été réinstallé, les prix se sont envolés sur l’ensemble de son tracé ». Cela avait soulevé quelques haut-le-cœur au sein de l’autre parti de la majorité, le MR.