La Wallonie veut dupliquer le succès des biotechs dans les dispositifs médicaux

Pourrait-on rejouer en Wallonie le succès des biotechs ? Soit cet écosystème fait de grandes entreprises et de start-up, d’hôpitaux et d’universités, dont le succès dans le secteur pharma n’est désormais plus à démontrer ? C’est un peu l’idée qui prévaut, désormais, dans le domaine des « medtechs », à savoir ces entreprises qui ne sont pas spécialisées dans la production de vaccins et autres médicaments mais dans celle de dispositifs médicaux à haute valeur ajoutée – prothèses en impression 3D, implants oculaires, instruments chirurgicaux, notamment.