Les cadeaux du MAD: le 7e art et ses stars sont à la page

Bébel, Truffaut, Paul Newman, Clint Eastwood, rien que des grands. En tout humilité et humanité. Mais aussi James Bond et OSS117 pour le chic et le rire.

Le guide ultime 007

C’est un poids lourd sur le sujet, une bible, le guide ultime James Bond. Résultat de deux ans de travail, les producteurs d’EON ayant ouvert leurs archives à l’auteur. Six kilos d’infos mettent à jour les coulisses de la fameuse saga. Croquis, photos, notes, anecdotes, témoignages de plus de 150 acteurs et membres des équipes de tournage. Format XXL luxueux, enrichi de 1100 illustrations pour retracer l’histoire du célèbre agent secret. Daniel Craig, le réalisateur Cary Fukunaga, les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli se confient aussi sur le dernier opus, Mourir peut attendre.