Sergio Ramos prévient le Real Madrid avant les retrouvailles en Ligue des champions: «S’il faut mourir pour le PSG, je le ferai»

Transféré au PSG cet été, Sergio Ramos va retrouver le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le défenseur espagnol pensait pourtant affronter Manchester United dans un premier temps, avant qu’une erreur ne pousse l’UEFA à recommencer le tirage au sort. Et le destin a voulu que Ramos soit opposé au Real, avec qui il a disputé 671 rencontres entre 2005 et 2021.

« Manchester United est une équipe qui me plaisait bien comme adversaire, mais le tirage au sort a été invalidé. Comme je l’ai dit par le passé, le destin est capricieux et on va jouer contre Madrid. Évidemment, pour moi, c’est un mélange d’émotions. D’un côté, j’aurais aimé ne pas jouer ce match. Mais de l’autre, ça va être bien de revenir au Bernabéu, à la maison », a confié Sergio Ramos lors d’une conférence de presse organisée pour l’inauguration d’une salle de sport à… Madrid.