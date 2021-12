Frank Vandenbroucke voudrait administrer le vaccin de rappel plus tôt que prévu

Le Conseil Supérieur de la Santé et la Task Force Vaccination ont été sollicités pour remettre un avis sur l’administration accélérée du vaccin de rappel.

Le Conseil Supérieur de la Santé est invité à donner un avis scientifique sur l’opportunité de raccourcir les intervalles de temps actuels. Aujourd’hui, l’intervalle entre la vaccination de base et l’injection de rappel est d’au moins deux mois pour ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Johnson &Johnson, quatre mois pour ceux qui ont reçu le vaccin AstraZeneca et six mois pour ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer ou Moderna.

Il a été demandé également demandé à la Task Force Vaccination d’examiner comment cela pourrait être fait de manière opérationnelle.

Un avis devrait être rendu d’ici la fin de la semaine.