Jackson Muleka veut devenir une priorité au Standard

Buteur providentiel dimanche à l’Antwerp, comme il l’avait été face au Beerschot en Coupe, Jackson Muleka avoue se poser un tas de questions. Par rapport à son statut, à son temps de jeu, à son rôle dans l’équipe et in fine à son avenir à Sclessin.

En ce mois de décembre qui a déchaîné les passions et bouté le feu à Sclessin, accentuant davantage encore une fracture entre supporters et direction qu’il sera désormais difficile de résorber, le Standard pourra longtemps encore remercier Jackson Muleka. Qui en l’espace de quelques minutes de jeu et à chaque fois dans un contexte extrêmement compliqué, aura apaisé à lui seul bien des tensions, grâce à des buts tombés de nulle part.

D’abord celui inscrit face au Beerschot, le 2 décembre en huitième de finale de la Coupe de Belgique, six minutes seulement après sa montée au jeu, alors que l’équipe liégeoise paraissait bien mal embarquée. Ensuite, celui qui, dimanche à l’Antwerp, treize minutes après son apparition sur la pelouse du Bosuil, a offert une victoire inespérée à des Rouches qui avaient effectué le plus difficile avant de perdre complètement et inexplicablement, à 0-1, le fil du match et de leurs idées.