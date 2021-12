Des cadeaux pour les yeux et les oreilles avec le MAD

Avec les grands incontournables mais aussi de petites pépites découvertes dans tous les domaines. Car ces dernières années ont vu évoluer le marché des objets culturels. À l’heure du streaming, les coffrets CD jouent sur la rareté, la présentation d’un bel objet, les inédits. Du côté des DVD on trouve aussi de belles collections qui permettent de retrouver de petites perles absentes des plateformes et autres chaînes spécialisées. Quant aux beaux livres, ils sont toujours aussi beaux mais de plus en plus originaux, tant dans les thèmes abordés que dans leur présentation graphique. Seul problème : l’offre est si large qu’on a du mal à s’y retrouver. Nous avons donc fait le travail pour vous et vous proposons notre sélection. En toute subjectivité.