UE: plus de liberté pour réduire la TVA, une fausse bonne idée, selon les fiscalistes

Les ministres européens des Finances se sont entendus la semaine dernière sur une réforme des règles autour des taux réduits de TVA, qui rendra plus simple cette réduction. Une mesure qui n’atteint pas ses objectifs sociaux, selon les fiscalistes.

Qu’on se réjouisse, la TVA réduite sur les bougies cylindriques, aujourd’hui spécificité irlandaise, sera bientôt ouverte à tous les pays de l’UE. La semaine dernière, les ministres des Finances européens ont en effet convenu de revoir les règles qui entourent les taux réduits et super-réduits sur cette taxe à la consommation. Ceux-ci auront donc le choix d’appliquer ce type de taux préférentiel à une liste élargie de produits et auront accès aux dérogations existantes qui permettent de taxer certains produits ou services à moins de 6 %. La Belgique, par exemple, est à du 12 % sur la margarine, à du 6 % sur la rénovation de bâtiments et à du 0 % sur la presse.