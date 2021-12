«Non, le numérique n’a pas tous les droits»

L’ère du numérique dans laquelle nous sommes entrés de plain-pied depuis quelques années apparaît à maints égards comme une avancée positive. Qui peut en effet contester les progrès considérables que la technologie permet aujourd’hui dans bien des domaines ? Mais une médaille, même teintée d’or, possède deux faces. Et le revers de la médaille dont nous parlons est aussi malheureusement à plusieurs égards un facteur d’accroissement des inégalités, déjà bien présentes. Ce que l’on désigne communément par fracture numérique du 1er degré (inégalités d’accès), du 2e degré (inégalités de compétences et d’usages) et du 3e degré (utilisation des services essentiels) est une réalité malheureusement bien identifiée. Une réalité que personne ne conteste mais qui pénalise pourtant une grande partie de la population, toutes générations confondues, et plus particulièrement les publics déjà fragilisés sur le plan économique, social et culturel.