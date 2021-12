André Antibi: «L’évaluation doit servir à former les élèves, pas à les punir»

Professeur émérite de mathématiques et chercheur en didactique, le Français André Antibi s’est fait connaître par la conceptualisation de ce qu’il a appelé la « constante macabre ». Afin d’éviter le jugement de leurs collègues, les enseignants attribueraient inconsciemment une certaine proportion d’échecs, et ce quel que soit le niveau de leurs élèves. Dans son dernier ouvrage, La Folie de l’évaluation, écrit en plein confinement, André Antibi s’attaque une nouvelle fois à l’évaluation. Il dénonce les multiples dysfonctionnements des systèmes éducatifs dans lesquels l’évaluation est vue comme une sanction, et non un moyen d’apprendre.

Vous dénoncez depuis des années les dérives de l’évaluation. Pour quelles raisons ?