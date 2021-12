Face à l’abondance, les cinémas se réinventent

Un chiffre vertigineux : 24,73 % d’augmentation du nombre de films sortis entre juillet et décembre 2021, en comparaison avec la même période en 2019 (lire ci-contre). Outre la complexification de l’accès aux lieux de culture, la pandémie a créé un embouteillage monstre dans le calendrier de sortie des films. Une surabondance difficile à gérer pour les programmateurs des salles. « Avant, on pouvait naturellement sélectionner quelques films coup de cœur par mois. Maintenant, il y a “trop” de bonnes sorties », ironise Thibaut Quirynen, coresponsable du Kinograph, cinéma coopératif basé à Ixelles. « C’est une bonne nouvelle, mais le marché et le nombre d’écrans disponibles ne sont pas extensibles. D’autant plus si on veut suivre des films sur la longueur, en les proposant pendant plusieurs semaines. »