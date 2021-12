Claire Vandevivere, future bourgmestre de Jette, devra rassembler

Comme pour Rome, différents chemins mènent vers le mayorat d’une commune. A Jette, Claire Vandevivere (CDH) a patiemment gravi tous les échelons. Conseillère communale en 2000 et échevine depuis 2006, elle a exercé plusieurs fois comme bourgmestre faisant fonction. Vingt et un ans après ses débuts en politique locale, elle s’apprête désormais à diriger l’entité du nord-ouest. L’assemblée générale de la LBJette a en effet validé ce lundi soir sa candidature comme nouvelle cheffe de file. Malgré un vote à bulletins secrets, sa nomination ne faisait aucun doute. Pressenti pour briguer le maïorat, l’échevin Benoît Gosselin ne s’est en effet pas lancé dans la course.