Enseignement secondaire: vers la fin des examens de Noël?

Dans les écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est de bon ton de clôturer l’année par une session d’examens censée faire le point sur l’ensemble de la matière emmagasinée depuis septembre. Une pratique certes non obligatoire et laissée à l’appréciation de chaque pouvoir organisateur (PO), mais qui était largement répandue. Du moins avant la crise sanitaire venue bouleverser le milieu scolaire. Déjà en décembre 2020, certains PO avaient demandé à leurs établissements de renoncer à la tenue d’une période d’examens avant les vacances de Noël. Cette année, sans que l’on ne dispose de chiffre précis, la question semble plus que jamais diviser les écoles.