L’UE frappe les mercenaires russes du Groupe Wagner au portefeuille

La coupe était pleine : après avoir contribué au grignotage de l’Ukraine, dans l’Est et en Crimée, soutenu Bachar el-Assad en Syrie et le général Haftar lancé à l’assaut de Tripoli en Libye, après s’être implanté en République centrafricaine, le groupe de mercenaires russes Wagner tente de prendre pied au Mali – où les Européens ont massivement investi et tentent militairement de soutenir les autorités en luttant contre les groupes djihadistes. Trop c’est trop : il était temps pour l’UE de ne pas laisser le Sahel filer dans l’orbite russe sans réagir. Les ministres européens des Affaire étrangères ont dès lors décidé de sévir : ils ont imposé lundi des sanctions contre cette entreprise militaire, financée par Evguéni Prigojine, un proche du président Poutine, même si le maître du Kremlin assure que cette « entreprise privée » poursuit des « intérêts privés » – et non ceux de l’Etat russe.