David Goffin: «Non, je ne suis pas un joueur fini!»

Valence (avec David Ferrer), Tenerife (avec Gaël Monfils et l’exigeant Günter Bresnik), puis… Huy, ces lundi et mardi, avant l’Open de Caen dès jeudi (un premier vrai test, face notamment aux Français Pouille et Umbert, aussi présents à cette exhibition) : David Goffin peaufine son grand retour pour 2022, après 4 mois d’absence où il a surtout pris le temps pour sa reconstruction physique. Il en avait marre de tous ces « rafistolages » qui lui ont pourri la saison 2021. À Huy, et pendant 2h30 d’un entraînement plein face à Yannick Mertens, on l’a revu frapper généreusement dans la balle. La tournée australienne (Melbourne, Sydney, puis Open d’Australie) l’attend, dès janvier, et dans un questionnaire où on ne lui a rien épargné, il nous a expliqué pourquoi, à 31 ans, il était très loin d’être « un joueur fini… ».