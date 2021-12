Le fisc va pouvoir avoir accès à vos comptes bancaires

Pour le 31 janvier au plus tard, les banques mais aussi les sociétés boursières et les compagnies d’assurances devront communiquer au fisc le montant des sommes d’argent qui se trouvent sur vos comptes à vue, d’épargne ou titre, expliquent la DH et La Libre.

L’administration fiscale aura donc accès à vos comptes mais aussi au solde de vos assurances vie ainsi qu’à toutes les actions boursières dans lesquelles vous avez investi.