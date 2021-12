Le sacre de Max Verstappen, c’est aussi leur titre

Sacré champion du monde dimanche à Abou Dhabi, Max Verstappen (24 ans) a d’abord pu compter sur ses parents, sur son manager, et ses premiers sponsors pour ensuite se faire connaître auprès des écuries. Puis, pour entrer chez Red Bull, il a pu compter sur Helmut Marko, littéralement bluffé par le talent du bonhomme, avant que Christian Horner et Adrian Newey n’en fassent de même. Une fois installé dans l’écurie, il a alors découvert les hommes et les femmes qui s’assurent de faire le lien entre le garage et la piste, entre la théorie et la pratique, entre le départ et l’arrivée, entre la performance et la victoire. Tour d’horizon.