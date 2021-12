La société change, le poids des cultes aussi

En 2015, le grand-duché de Luxembourg a réformé en profondeur le financement de ses cultes. La nouvelle loi est entrée en application l’année suivante. Cinq ans plus tard, l’Eglise catholique y connaît des problèmes de trésorerie qui l’obligent à se transformer en promoteur immobilier pour trouver de nouvelles ressources.

Pourquoi évoquer cette problématique ? Parce que nos Constitutions, la belge et la luxembourgeoise, sont très proches en ce qui concerne le financement des cultes. Et parce que la hauteur des fonds que ces derniers reçoivent chez nous ne correspond plus nécessairement à leur poids et à leur influence dans la société.