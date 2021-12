Roberto Martinez revient sur l’élimination contre la France en Nations League

« On a vu là probablement la meilleure performance de l’équipe nationale. La 1e mi-temps contre la France a montré tout le travail effectué depuis 5 ans. Malheureusement la 2e mi-temps n’était pas nous. Je pense que pour nous c’était important d’arriver dans ce match en étant nous-mêmes, en se créant des occasions, en marquant des buts. Car en remontant dans le temps en 2018 nous avions été incapables de marquer face à eux. Depuis, je crois qu’on possède la plus longue série de match au niveau mondial… 43 consécutifs je crois en ayant toujours inscrit un but à l’adversaire. C’est plus que n’importe quelle équipe », a insisté Martinez, qui a rappelé que la rencontre s’était jouée sur des détails.

« Ce match contre la France c’était un match très serré et on peut être très objectif en disant que, ce match, on était sur le point de le gagner si le dernier but n’avait pas été annulé ou si le penalty n’avait pas été accordé… Mais on doit être responsable et correct en disant que notre 1e mi-temps peut être une mi-temps qui permet d’être champion du monde et que la 2e mi-temps ne nous permettra pas d’atteindre quoi que ce soit car nous n’étions plus dans le contrôle. »