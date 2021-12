Christine Defraigne sur les tensions au MR: «Il faut arrêter de regarder son nombril et aller de l’avant»

Mardi matin, Christine Defraigne (MR) était au micro de la RTBF pour évoquer les tensions au sein de son parti. En effet, la crise liée au décret fiscal proposé par Jean-Luc Crucke a créé de vives tensions au sein du MR. « Des crises j’en ai tellement vu dans ce parti que j’ai pris un peu de recul et de distance. J’essaie de me détacher. A l’automne il y a eu des moments d’exaltation au sein du parti avec des conséquences plus ou moins fortes. Je pense qu’il faut prendre de la distance. On est un parti de gouvernement », a-t-elle réagi.

Elle souligne également les différences d’opinion que peut rencontrer son parti notamment dans le contexte de la crise crée par le décret fiscal. « En politique, je pense que les relations humaines sont terriblement importantes et les soubresauts de l’année dernière ont peut-être laissé des traces, mais je m’en voudrais de jouer la concierge ou la politologue. Dans un parti comme le MR, il y des gens plus au centre et d’autres plus à droite. Il est logique qu’il y ait des sensibilités différentes ».