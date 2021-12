Dégoûté d’avoir perdu le titre dans le dernier tour à Abou Dhabi, Lewis Hamilton va-t-il arrêter sa carrière? Les révélations d’un ancien pilote

La Formule 1 est-elle sur le point de perdre l’un des plus grands champions de son histoire ? Selon un ancien pilote, ce n’est pas impossible…

Bien qu’il ait fait preuve de beaucoup de classe et de dignité après avoir perdu le titre mondial dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi, Lewis Hamilton serait en réalité complètement dégoûté de l’issue de cette saison de Formule 1. Une déception tout à fait légitime quand on passe aussi près du sacre, mais qui pourrait avoir des répercussions bien plus graves que ce que l’on pouvait imaginer.

En effet, selon l’ancien pilote Mark Webber, le Britannique pourrait être tenté d’annoncer la fin de sa carrière ! On imagine difficilement le septuple champion du monde refuser de vouloir prendre sa revanche sur Max Verstappen et, surtout, ne pas tenter de passer seul en tête des pilotes les plus titrés de l’histoire (il est actuellement à égalité avec Michael Schumacher), mais l’Australien affirme que ses propos d’après-course laissent supposer cette possibilité.