Steven Van Gucht sur les fêtes de fin d’année: «Pensez à la ventilation et aux autotests»

« Les gens deviennent contagieux deux jours avant de présenter le moindre symptôme. Si vous commencez à vous sentir malade le lendemain de la fête, c’est que vous avez probablement contaminé beaucoup de personnes la nuit précédente. Un autotest permet de repérer une infection que vous n’auriez pas remarquée autrement. Cependant, un test négatif ne garantit pas automatiquement que vous n’êtes pas contagieux », conseille-t-il.

Pour Steven Van Gucht, le variant omicron est à prendre en compte. Les fêtes de fin d’année « dépendront également du variant omicron. On ne sait toujours pas ce qu’il va se passer à ce niveau-là ». Avant de rappeler l’importance de la vaccination et plus particulièrement de la troisième dose : « Il est important que les personnes éligibles pour une troisième dose la reçoivent dès que possible. Surtout les personnes qui appartiennent au groupe à risque ».

Les contaminations en baisse

Le nombre moyen de contaminations quotidiennes au coronavirus en Belgique a encore fortement reculé, selon les dernières données de l’Institut de santé publique Sciensano. Du 4 au 10 décembre, la moyenne des nouveaux cas était ainsi de 13.315 par jour, un recul de 22 % par rapport à la semaine précédente. Le nombre d’admissions à l’hôpital poursuit lui aussi sa baisse, pour une moyenne de 270 par jour entre le 7 et le 13 décembre.