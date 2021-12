Podcast – Faut-il avoir peur de l’inflation ? Avec la hausse de l’inflation (5,64 % en novembre 2021), certains craignent une remontée rapide des taux d’intérêt pour stabiliser les prix. Faut-il en avoir peur ? Quelles conséquences aurait une modification des taux directeurs ?

Par Pierre Fagnart Publié le 14/12/2021

Hausse de l’inflation, augmentation inédite des prix de l’énergie : l’actualité économique pose toute une série de questions. Certes, le soutien public a porté la croissance des marchés à bout de bras pendant la crise mais que risque-t-il de se passer si on coupe ou si on réduit le robinet monétaire ? Pour répondre à ces questions et tout comprendre, on a appelé Dominique Berns, du service économie.