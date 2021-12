Une amende plus salée pour ceux qui utilisent mal leur smartphone comme GPS au volant

La commission Mobilité de la Chambre a approuvé, mardi matin, la proposition de loi visant à limiter plus strictement - et à punir plus sévèrement - l’utilisation d’appareils électroniques au volant. Le texte, qui doit encore être adopté en plénière, a été soutenu par la majorité et la N-VA. Le Vlaams Belang s’est abstenu et le PTB a voté contre.

L’utilisation d’un smartphone au volant coûte la vie, chaque année, à au moins 30 personnes, tandis qu’elle en blesse 2.500 autres. «Les règles pour lutter contre ce phénomène datent de l’époque où tout le monde avait un Nokia 3310», a expliqué, dans les journaux du groupe Mediahuis, Jef Van den Bergh (CD&V), à l’origine de la proposition de loi au côté de Joris Vandenbroucke (Vooruit).