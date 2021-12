«Le Soir» lance sa nouvelle application

A la fois cerise sur le gâteau (car elle boucle la boucle d’un vaste chantier de refonte de produits numériques du Soir, notamment avec la fusion, début octobre, des sites gratuits et payants en un seul navire amiral, lesoir.be), cette étape est aussi la pierre angulaire de la stratégie du quotidien et son éditeur, Rossel : être là où sont les lecteurs. Or, si vous lisez cet article sur un écran, il y a trois chances sur quatre que ce soit sur un smartphone. Le mobile est en effet devenu la norme : pour travailler, écouter de la musique, jouer, discuter… Et pour s’informer, aussi. Le premier contact avec l’actu se fait majoritairement via un geste du pouce. Son décryptage en profondeur passe aussi désormais par ces mouvements de « scroll » et de « swipe » devenus instinctifs, pour ne pas dire compulsifs.

Depuis ce mardi, une application mobile flambant neuve est à disposition des lecteurs du Soir. Si ce n’est déjà fait, via la mise à jour automatique de l’ancienne version, c’est le moment de la télécharger depuis votre magasin d’application Apple ICI ou Android ICI . Rappelons qu’elle est gratuite. Et que l’on y trouve tant les infos factuelles gratuites que l’offre à haute valeur ajoutée réservée aux abonnés.

Stratégie « mobile first »

Lorsque le premier smartphone a vu le jour en 2005 (l’iPhone pour ne pas le citer), certains doutaient du potentiel révolutionnaire, voire salutaire pour les médias, de cet objet hyperconnecté. « Aujourd’hui, cela se confirme plus que jamais », tranche Thomas Barvais, directeur marketing du Soir. Dans le monde, en 2020, plus de 5,2 milliards de mobinautes ont passé 3,3 milliards d’heures sur leur écran nomade. Le Soir n’est pas resté sur le quai : « 300.000 personnes ont installé l’application sur leur portable », confirme Thomas Barvais. « Entre janvier 2020 et octobre 2021, le nombre d’abonnés qui la consultent mensuellement a augmenté de 60 %. Sur un total de 150.000 abonnées, il y en a donc 30.000 qui s’y rendent tous les jours. Mais surtout, ces abonnés visitent deux fois plus fréquemment nos différents produits numériques et lisent deux fois plus d’articles. Le mobile est donc un vecteur majeur de fidélisation et un lien essentiel avec nos abonnés. »

À lire aussi Lesoir.be et Le Soir Plus fusionnent, «pour une expérience Soir unique»

Comme on dit dans le jargon, la stratégie du quotidien est donc plus que jamais « mobile first ». Comprenez : même si le papier demeure un pilier stratégique, le mobile, c’est la base. C’est lui qui, désormais, dicte ses standards en termes d’expérience utilisateur, de confort de lecture, d’organisation des contenus ou d’accès aux services. « C’est vrai que le nouveau site est arrivé avant la nouvelle application, mais en réalité, tout, dès le départ, a été conçu pour une expérience optimale sur mobile : la hiérarchisation de l’info sur l’écran d’accueil, la navigation d’un article à l’autre, l’exposition du temps de lecture d’un article, les fonctionnalités de partage ou de sauvegarde, l’accès aux enrichissements, au fil info ou au journal en PDF… »