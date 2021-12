Inscription en secondaire: des changements à la marge dès septembre 2023

À lire aussi Une école à pédagogie active pour mon enfant?

Distance domicile-école secondaire

Sous le décret actuel, la distance entre le domicile et l’école primaire a plus de poids que celle entre le domicile et l’établissement secondaire. La réforme prévoit de pondérer le premier pour en diminuer l’impact au profit du second. Les enfants qui ont déjà un frère ou une soeur inscrite dans l’établissement ou dont l’un des parents y travaille resteront prioritaires.

Autre changement : la Commission inter-réseaux des inscriptions (CIRI), l’organe qui chapeautait toute la procédure, cédera sa place à la Commission de gouvernance des inscriptions (CoGI), une instance centralisée, et aux Instances locales des inscriptions qui seront, quant à elles, décentralisées. Les dix instances auront pour mission de tenir compte des réalités locales.

Délai trop court

Contrairement à ce qui était initialement prévu, ces modifications ne concerneront pas les élèves actuellement inscrits en sixième primaire et qui feront leur rentrée en première secondaire en septembre 2022. La réforme entrera essentiellement en application à la rentrée 2023. Le vote en séance plénière ne pourra, en effet, avoir lieu avant le mois de janvier. Pour faciliter la vie des parents, la procédure sera toutefois simplifiée. Les parents devront toujours déposer le FUI, mais la confirmation d’inscription devra être donnée dès immédiatement dans les écoles considérées comme incomplètes depuis trois ans. Une liste sera établie par l’administration de l’enseignement.