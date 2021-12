Inscriptions en secondaire: des changements à la marge dès septembre 2023

Après son adoption en dernière lecture par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la réforme du décret Inscription entame désormais son parcours législatif. La ministre de l’Education, Caroline Désir (PS), a présenté son décret ce mardi, avant un vote attendu jeudi en Commission. Sur le fond, la nouvelle mouture maintient les ambitions initiales de 2007, à savoir, la transparence dans la procédure, la régulation des inscriptions, l’équité entre les élèves pour aboutir à plus de mixité sociale. Sur la forme, elle propose quelques modifications à la marge, notamment pour mieux tenir compte des réalités régionales. « L’idée demeure prégnante chez bien des parents que le choix d’une école secondaire est décisif pour l’avenir de leurs enfants. On ne peut, bien sûr, que les comprendre et leur proposer un cadre politique à la hauteur de leurs attentes », a indiqué la ministre.