Alquin dans le secret des dieux

On ne l’avait plus vu depuis longtemps et le voilà qui revient en galerie avec une exposition d’envergure muséale. Formes hautes qu’on n’appréhende pas d’un seul coup d’œil, formes trapues ou horizontales inscrites dans un carré comme les bustes casqués/ailés face à face, peuplent l’espace d’une rythmique puissante, un hiératisme affirmé. Un hiératisme aux facettes ondoyantes, solaires, qui exaltent la sensualité du bois et son travail complexe.