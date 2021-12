La lutte contre la fraude fiscale ne sera plus une priorité: «Annelies Verlinden doit revoir sa copie», réagit le PS

Au cours des quatre prochaines années, la lutte contre la fraude fiscale ne sera plus une priorité absolue pour la police, écrit De Tijd mardi. La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) défend le choix des sept autres grandes priorités, comme la drogue et la sécurité routière. La fraude sociale grave et organisée, telle que l’abus de prestations sociales, reste également une priorité absolue pour la police.

Laaouej : « Un nouveau scandale éclate tous les mois »

Dans la majorité fédérale, le groupe PS à la Chambre s’insurge et prévient : « Le PS n’apportera pas son soutien à un plan de sécurité au rabais sur la fraude fiscale », a déclaré son chef de groupe Ahmed Laaouej dans une réaction à Belga. « Cela me choque quand on voit qu’un nouveau scandale éclate chaque mois. Annelies Verlinden doit revoir sa copie et replacer la fraude fiscale dans le top 7, qui peut devenir un top 8. »