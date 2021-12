Quand la marionnette fait (Ma)boule de neige

Ce week-end, Genappe sera complètement givré. Et on ne parle pas de la météo. Un homme enceint, un serial killer, des tortues géantes ou des vieux en cavale agiteront le festival Maboule.

Rebaptisé Maboule, le festival international de la marionnette et des arts associés porte bien son nom. D’abord, parce qu’il faut être toqué pour programmer des spectacles dans la rue en plein mois de décembre. Il faut aussi être légèrement timbré pour faire venir public et professionnels (dont certains viennent de loin) à Genappe, village brabançon qui ne compte pas un seul hôtel. Et il faut être encore plus foldingue pour organiser un festival tout court à une époque où les Codeco dégainent des mesures assassines pour la culture.