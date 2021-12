Bruxelles: 10.000 immeubles présumés inoccupés

L’ULB et la VUB ont établi le premier cadastre des logements inoccupés dans la capitale : entre 17.000 et 26.000. Prochaine étape : vérifier, sur le terrain, que c’est bien le cas. Puis agir envers le propriétaire.

Dix mille bâtiments présumés vides dans la capitale, soit 17.000 à 26.400 logements inoccupés. C’est le cadastre établi par une équipe pluridisciplinaire de l’ULB et de la VUB, à la demande de la secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou. Une grande première à Bruxelles : jusqu’ici, les chiffres les plus divers circulaient quant aux immeubles en déshérence. Seules quelques communes se hasardaient à en faire l’inventaire – 657 logements au dernier comptage alors que les acteurs du secteur parlaient de dizaines de milliers… Or, pour rappel, le fait de maintenir vide un immeuble ou une partie de bâtiment destiné au logement constitue une infraction administrative au Code bruxellois du logement.