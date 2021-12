Erling Haaland aurait donné sa priorité au FC Barcelone

Mino Raiola, l’agent d’Erling Haaland, annonçait il y a quelques jours que quatre clubs étaient dans la course pour signer son joyau, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City. Et si l’on en croit la presse espagnole, ce serait le Barça qui tiendrait la corde actuellement.

Malgré leurs grosses difficultés financières, les Catalans auraient les faveurs de l’attaquant de Dortmund, comme l’annonce El Chiringuito. Le Mundo Deportivo écrit lui qu’Haaland serait la clé du projet de Xavi, qui souhaiterait reconstruire l’équipe autour de lui.