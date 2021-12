Malgré la crise covid, le marché des bureaux se maintient à Bruxelles (JLL)

Ainsi, JLL estime la prise en occupation totale à 440.000 m2 - soit 37% de mieux qu'en 2020 et 7% de plus que la moyenne à cinq ans -, pour une taille moyenne des transactions de 1.600 m2, 57% de plus qu'en 2020 et 33% de plus que la moyenne à cinq ans et deux fois plus de transactions de plus de 10.000 m2 que l'année dernière. En revanche, le nombre total de transactions s'élève à 264 jusqu'à décembre, contre 312 en 2020.

Un quart (26%) des transactions ont été signées au Quartier Nord, "très bien desservi par les transports en commun et disposant de larges disponibilités de surfaces de bureau" et qui "réussit depuis plusieurs années à attirer" des multinationales déjà présentes dans le CBD (Pentagone, Nord, Quartier européen et Louise) et en provenance de la périphérie de Bruxelles, ajoute JLL.