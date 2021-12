Les cadeaux du MAD: la parenthèse enchantée de la bulle cinéma

Scorsese, sa vie, son œuvre

Comment un petit gars asthmatique vivant dans Little Italy est devenu l’un des plus grands réalisateurs ? Réponse dans un roman graphique inattendu, original, atmosphérique, conçu comme un polar, offrant des variations stylistiques suivant les étapes de sa vie et interdit au moins de 12 ans. On y retrouve le parcours du cinéaste, des clins d’œil à ses films de prédilection, un hommage au Nouvel Hollywood. Un must.