Eruption aux Canaries: le trafic aérien vers La Palma interrompu

Près de 3.000 maisons et autres bâtiments ont été détruits par la lave au cours des trois derniers mois. Quelque 1.200 hectares sont recouverts d’une couche de lave d’un mètre d’épaisseur et plus de 7.000 habitants ont dû être évacués. Les dégâts sont estimés à plus de 900 millions d’euros.

