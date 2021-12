Bernie Ecclestone estime que Lewis Hamilton n’a pas été volé: «C’est juste un concours de circonstances»

Bernie Ecclestone, ancien patron de la Formule 1, est revenu sur la polémique, qu’il dit ne pas comprendre, entourant le sacre de Max Verstappen dimanche à Abu Dhabi, aux dépens de Lewis Hamilton.

« Lewis Hamilton n’a pas été privé d’un championnat de Formule 1 et chez Mercedes ils passeraient pour de mauvais perdants s’ils font appel », a déclaré Ecclestone au micro de Sky Sports, revenant sur les allégations de Lewis Hamilton, qui avait déclaré à la radio que la course était manipulée. « Je voudrais bien savoir qui a manipulé la course et qui est assez intelligent pour le faire. C’est juste un concours de circonstances. »