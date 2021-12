«Mes très chers enfants»: le prix à payer

Désespérés que leurs deux enfants délaissent de plus en plus le cocon familial (et le crumble de maman) et surtout ne viennent pas à la traditionnelle fête de Noël, Chantal et Christian décident de leur faire croire qu’ils ont gagné le gros lot au Loto. L’effet est immédiat : les enfants rappliquent mais avec l’espoir d’avoir un beau gros chèque à Noël.

Film après film (Les sœurs fâchées, Le prix à payer, Maman, Le grand partage, Garde alternée), Alexandra Leclère prouve qu’elle n’est pas indispensable à la comédie française, un peu plus à Didier Bourdon qu’elle retrouve pour la troisième fois. Elle le marie à Josiane Balasko, ce qui donne un couple sans surprises. Et Josiane Balasko retrouve sa fille Marilou Berry dans le rôle de sa fille, ce qui leur a permis un travail « au long cours » mais n’ajoute rien de transcendant au film.