Le concours

Parce que Disney, c’est avant tout des histoires, on apprendra que les enfants ont été appelés à l’aide par un professeur dont les inventions écologiques ne fonctionnent pas comme prévu. Sur le site de Disney Channel Earth Day, après une courte vidéo qui relate ses déboires – où apparaissent les jumelles belges Elodie et Laura, 353.700 abonnés sur TikTok – il leur livre quelques conseils : « Réfléchis bien ! Libère ta créativité et travaille avec tout ce que tu peux trouver. Quel appareil pourrait t’aider, de manière amusante, à nettoyer et à garder la Terre propre ? Demande à un parent ou à un adulte de t’aider à envoyer ton projet. Tu peux le dessiner, le scanner, faire une présentation ou le prendre en photo. Je choisirai personnellement le dessin gagnant et je le construirai ! »