Le nettoyage

Du 24 au 27 mars 2022, L’ASBL Be Wapp organisera la 8e édition de son Grand Nettoyage où, depuis 2015, le temps d’un week-end, tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – se mobilisent autour d’un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, nos pistes cyclables… « Nous avons décidé de soutenir le concours lancé par Disney Channel, explique Mélanie Dussart, chef de projets éducatifs chez Be WaPP, parce qu’il va stimuler la créativité et l’implication concrète des enfants dans la construction d’une planète plus propre. Le changement de comportement durable passe par l’éducation des jeunes générations, c’est évident. »