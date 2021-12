En avril dernier, l’antenne belge de la chaîne de télévision de la Walt Disney Company – née aux USA en 1983 quand le studio s’aperçut qu’il possédait 250 longs-métrages, 456 courts-métrages d’animation et 27 années de programmes télévisuels, la plupart jamais rediffusés – avait déjà mis la planète à l’honneur. Pendant deux semaines, durant les vacances de printemps, elle avait lancé un défi par jour aux petits participants via ses réseaux sociaux, de « fabrique un monstre avec du plastique » à « prépare un smoothie avec des plantes ». On raconte que, dès les années 1940, Walt Disney lui-même avait épousé la cause écologique et créé les premiers documentaires sur la nature avec la série True-Life Adventure. Et que la loutre et le héron n’ont jamais cessé d’être ses amis.