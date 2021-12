«Mystère»: l’enfant et le loup

Film destiné à un public familial, Mystère nous plonge au cœur des montagnes du Cantal (où le film a d’ailleurs été tourné). Après la mort de sa campagne, Stéphane (Vincent Elbaz) décide d’y emmener Victoria (Shanna Keil), sa fille de 8 ans, avec qui le contact est de plus en plus difficile. Stéphane en est persuadé : le contact avec la nature va les aider à se retrouver. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère ». Un petit miracle qui va lui redonner goût à la vie. Sauf que Mystère est… un loup et pas un chiot.