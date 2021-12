Sauver la Terre avec Disney

Disney Channel, ce n’est pas que Mickey, Hannah Montana, Souvenirs de Gravity Falls, Kim Possible, Phinéas et Ferb ou La vie de palace de Zack et Cody. Ce sont aussi de chouettes initiatives comme ce concours lancé à l’occasion de la Journée mondiale de la Terre (le 22 avril 2022) « pour impliquer activement les futures générations dans la quête d’une planète plus propre ».

La chaîne de télévision propose ainsi aux enfants de 6 à 16 ans d’imaginer une machine ludique de collecte et de recyclage des déchets, soit un appareil de nettoyage ultime, et d’envoyer leur projet – un dessin, un schéma, une photo, une vidéo, un tuto, un prototype pour les plus téméraires… – avant le 31 décembre 2021.