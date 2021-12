«The Lost Daughter»: mal de mère

Pour ses premiers pas en tant que réalisatrice, Maggie Gyllenhaal choisit d’adapter Poupée volée (La figlia oscura), de la mystérieuse romancière à succès Elena Ferrante. L’héroïne de cette histoire se nomme Leda (incarnée à l’écran par Olivia Colman, vue notamment dans The Crown). Professeure d’anglais plutôt solitaire, elle passe des vacances en solo sur les côtes napolitaines pour se retrouver. Sur la plage, elle observe avec une attention toute particulière une famille bruyante, expressive, avec une mère et une fille particulièrement complices. Peu à peu, cette famille va l’obséder… la forçant à se replonger dans sa propre vie de famille et de mère.