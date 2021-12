Quinze mois avec sursis requis pour le vol de matériel de police dans un commissariat à Dinant

L’homme participait à une garden-party à Anseremme quelques heures avant les faits. Il avait parqué son véhicule dans le centre de Dinant. Un ami devait le ramener mais ce dernier, ivre, a été embarqué par les forces de l’ordre qui ont aussi ramené son pick-up au commissariat. Les clés de la voiture du prévenu se trouvaient à l’intérieur.

Sans plan B pour rentrer chez lui, il est revenu jusque Dinant pour se présenter au commissariat. Trouvant porte close, il a escaladé une barrière et s’est introduit dans les locaux de la zone de police en utilisant une échelle pour passer par une porte laissée ouverte. Il voulait récupérer les clés de son véhicule qui se trouvaient dans le pick-up de son ami. Il en a profité pour fouiller le commissariat et voler cinq gilets par-balles, une matraque, un brassard de police, une paire de menottes et des talkies-walkies.