Victime d’un crash qui a permis à Verstappen d’être champion du monde, Nicholas Latifi va recevoir des cannettes de Red Bull gratuites à vie

Le Canadien avait involontairement influencé la course au titre entre Verstappen et Hamilton dimanche, à Abu Dhabi.

Incroyable ! Victime d’une sortie de route en toute fin de course à Abu Dhabi, Nicholas Latifi a été, malgré lui, l’un des principaux arbitres du duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Mais le pilote canadien va recevoir un petit lot de consolation de la part de Red Bull. Après la course et le titre de Verstappen, Chris Horner, patron de Red Bull, a annoncé dans une interview sur Channel 4 que Latifi allait recevoir un approvisionnement de cannettes de Red Bull gratuites à vie.

Pour rappel, alors que Lewis Hamilton s’envolait pour remporter son 8e titre de champion du monde, il a vu son avance sur Verstappen disparaître suite à l’intervention de la voiture de sécurité en raison du crash de Latifi. Le Néerlandais est ensuite parvenu à dépasser son rival lors du dernier tour pour aller chercher le titre de champion du monde.