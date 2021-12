La hausse des prix de l'énergie affecte aussi la rentabilité financière de l'agriculture

L'Office national de statistiques estime qu'en 2021, la valeur de la production de la branche agricole augmenterait de 9,0% tandis que les consommations intermédiaires - les produits consommés pour la production tels que l'énergie, les aliments pour animaux et les engrais - progresseraient de 15,4%.

"Si l'année passée, les prix de l'énergie avaient chuté, ils ont fait plus que se rattraper cette année. L'impact n'est pas uniquement sur les consommations de carburant et de combustibles mais également sur le prix des engrais (le gaz étant un élément essentiel à la fabrication des engrais azotés)", explique l'office de statistique. "Certains sites industriels, au vu des coûts croissants de production, ont suspendus la production de ces engrais, accentuant, ainsi, la hausse des prix et faisant planer un risque de pénurie". Les prix annuels des engrais sont ainsi estimés 1,5 fois supérieurs à ceux de l'année dernière.