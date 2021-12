Après 10 ans d'existence, le pôle wallon GreenWin se pose en acteur-clef de la transition Le dernier-né des pôles de compétitivité wallon, GreenWin, fête ses 10 ans en 2021 et entend jouer un rôle-clef dans la transition vers une économie wallonne circulaire, notamment en portant des projets plus structurants, ont souligné ses responsables mardi au cours d'une conférence de presse.

Par la rédaction Temps de lecture: 2 min

GreenWin est le pôle de compétitivité wallon dédié aux projets d'innovation collaborative (entre recherche, petites et grandes entreprises) dans les secteurs de la chimie verte, des matériaux et procédés innovants de construction et des technologies de l'environnement. Après l'année de crise 2020, le pôle de compétitivité termine une année 2021 faste, selon sa directrice générale, Véronique Graff, avec une augmentation de 15% du nombre de ses membres, désormais 216, dont 170 entreprises et cinq universités. Depuis sa création, le pôle a validé 68 projets, pour un montant total de 180 millions d'euros. La moitié de ces projets concerne l'économie circulaire. "Nos membres connaissent une croissance plus importante de leur valeur ajoutée, de l'emploi et sont plus innovants", résume le président de GreenWin, Marc Van Den Neste.

Surtout, GreenWin s'inscrit pleinement dans l'agenda européen, comme le Green Deal, et international, avec la nécessaire transition, face aux enjeux climatiques, vers une économie bas carbone. Avec le temps, le pôle de compétitivité ambitionne de porter davantage de "gros" projets, éventuellement en collaboration avec d'autres pôles de compétitivité, plus structurants et ayant "plus d'impact sur l'économie wallonne". Autour de l'économie circulaire, mais aussi de la rénovation du bâti, avec par exemple le projet RENO+, en collaboration, entre autres, avec la Confédération Construction wallonne. Il s'agit dans ce cas de fédérer divers acteurs pour accélérer et "massifier" la rénovation énergétique des bâtiments. Pour atteindre la neutralité carbone de l'ensemble du bâti en 2050, la Wallonie devra en effet atteindre un taux de rénovation profonde de minimum 3% par an, soit plus de 120 rénovations profondes par jour. Un chantier titanesque dans le cadre duquel il s'agit de générer un maximum de retombées, économiques et sociales, pour la Wallonie. RENO+ peut également être une réponse aux 15.000 logements wallons qui doivent être rénovés ou reconstruits à la suite des terribles inondations de juillet 2021.