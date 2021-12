«Une citoyenneté créative et active pour rétablir la communication»

Vendredi 3 décembre, je reçois l’information qui a une nouvelle fois ébranlé une grande partie de la population : « port du masque à l’école dès 6 ans ». Les émotions montent en escalade. Je vais voir les réactions sur les réseaux sociaux, erreur, je suis traversée par une spirale de colère, de haine, de peur, de tristesse et de désespoir. Commentaire après commentaire, je suis effarée par ce que je lis. Une fois l’émotion de surprise un peu retombée, arrivent les accusations, les responsabilités reportées sur les autres, les arguments et les contre-arguments, suscitant et attisant encore un peu plus leur lot de colère. Et dans mon cœur, j’étouffe et je constate : personne ne s’écoute !

Je suis collaboratrice de l’Université de Paix ASBL, dans le pôle ado qui travaille depuis des années la thématique du harcèlement scolaire. Je suis également comédienne-animatrice de théâtre action. Ces deux fonctions ont en commun des aptitudes d’écoute, d’empathie, de fermeté, de douceur et de créativité. Les enfants et les ados apprennent essentiellement par l’exemple et la posture des adultes. Une question me hante depuis le début de cette crise : quels messages faisons-nous passer à nos jeunes ? Déséquilibre de pouvoir, verrouillage de l’empathie, jugements, stigmatisation des différences, clivage, désespoir… Notre système est devenu si violent qu’il nous pousse les uns les autres à nous déchirer, à nous critiquer, à nous juger. Et plus nous nous sentons séparés, plus nous voyons l’autre comme une menace et nous activons alors notre gène de la violence présent chez tout Être Humain. Dans ce cas, nous faisons tous partie du problème. Et en même temps, rien n’est perdu, car tout Être Humain est également doté du gène de la solidarité et de la coopération, qui s’active quand nous retrouvons le NOUS. Nous sommes tous sensibles à ce qu’il se passe, nous sommes tous inquiets, nous avons tous en commun le rêve d’un monde plus doux, nous avons tous besoin de considération, nous sommes tous créatifs et nous avons tous des idées.