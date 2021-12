Bruxelles: des perturbations attendues dans les prochains jours

Une manifestation d’agriculteurs, un sommet européen et une protestation contre les mesures sanitaires sont au programme d’ici la fin de semaine.

Une action de protestation du syndicat général des agriculteurs flamands (Algemeen Boerensyndicaat) se tiendra mercredi devant le parlement flamand à Bruxelles. Un cortège de tracteurs en provenance de Flandre orientale et occidentale est attendu dans la capitale. Les engins agricoles se rassembleront vers 9h30, ce qui risque d’engendrer de gros embarras de circulation sur les principaux points d’accès de Bruxelles et dans le centre-ville. Le syndicat organise cette action pour solliciter un soutien au secteur porcin, « touché à la fois par la peste porcine africaine et la pandémie de coronavirus », indique-t-il.

Plus tard dans la journée, un nouveau sommet européen débutera à Bruxelles. A partir de mercredi après-midi, la zone autour du rond-point Schuman et du tunnel Centre Reyers sera donc fermée à la circulation. La journée de mercredi s’annonce dès lors compliquée sur les routes bruxelloises et la police locale conseille à chacun de privilégier les transports en commun pour ses déplacements.