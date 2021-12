Brussels Airlines ne volera pas vers Montréal l'été prochain

De 2016 à début 2020, Brussels Airlines assurait une liaison entre Zaventem et Toronto mais celle-ci avait été arrêtée avec l'objectif de relier à la place Montréal, à partir de mars 2020. Il n'en a rien été, à cause du coronavirus. Il a, par la suite, été question de juin 2021 mais cela ne s'est pas matérialisé et la liaison ne sera pas davantage ouverte l'été prochain. Le projet n'est pas définitivement enterré mais la compagnie se concentre pour l'heure sur l'Afrique, explique Brussels Airlines.

La compagnie recevra pour la saison estivale 2022 un neuvième appareil long courrier (Airbus A330), ce qui permettra la reprise le 11 juin de liaisons avec Conakry (Guinée) et Ouagadougou (Burkina Faso). Les fréquences seront en outre augmentées avec la Gambie, le Liberia, l'Ouganda, le Rwanda et le Togo.